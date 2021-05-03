Кровь - народу! Представители "Единой России" посетили станцию переливания в Архангельске и стали донорами

Представители Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», Молодой Гвардии и Региональной общественной приемной Партии стали донорами крови. 14 июня доноры отметили свой праздник, и акция по сдаче крови была приурочена к этому дню. Персонал станции рассказал об особенностях процедуры сдачи крови: помимо всем известных группы и резуса существуют определенные фенотипы, по которым так же осуществляется подбор крови от донора к реципиенту. Каждого желающего регистрируют, фотографируют, берут капиллярную кровь для установления фенотипа, группы, резуса и состояния организма. Далее происходит осмотр терапевтом, в случае отсутствия противопоказаний желающий становится донором.
Помимо сдачи крови секретарь регионального отделения Партии Иван Новиков встретился с главным врачом станции Сергеем Бобовником. На встрече речь о шла о потребностях станции переливания крови в оборудовании и финансировании, ремонте устаревших помещений, а также о популяризации донорства и здорового образа жизни. Договорились о долгосрочном сотрудничестве, Партия окажет необходимое содействие в решении озвученных вопросов.
В преддверии Дня Медицинского работника члены Партии поздравили персонал Архангельской областной станции переливания крови, вручив цветы и сладкие угощения к праздничному столу, сказаны самые искренние и добрые слова благодарности. «Спасибо за ваш труд, который невозможно переоценить!» — сказал в своём поздравлении секретарь регионального отделения Иван Новиков.