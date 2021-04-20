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Вместо Юницыной. Департамент градостроительства мэрии Архангельска возглавила Елена Писаренко

Об этом сообщила пресс-служба мэрии областной столицы.

Напомним, на прошлой неделе ио директора вышеупомянутого департамента и по совместительству главному архитектору города Александре Юницыной было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).

О Писаренко известно не много. Имеет два высших образования, с 2008 года работает в мэрии, пройдя путь от специалиста отдела земельных отношений департамента муниципального имущества до заместителя директора департамента градостроительства.

 А еще она замужем, воспитывает троих детей.

09 июнь 11:36 | : Политика

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