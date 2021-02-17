На директора департамента градостроительства мэрии Архангельска заведено уголовное дело

Прокуратурой г. Архангельска по обращению предпринимателя проведена проверка в департаменте градостроительства Администрации города по результатам которой выявлено, что и.о. руководителя в 2021 году предпринимателю отказано в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию несмотря на то, что последним предоставлены все необходимые документы и имеется вступившее в законную силу решение Арбитражного суда Архангельской области об обязании восстановить права предпринимателя. При этом ранее выданное разрешение на строительство отменено.
Материалы проверки по данному факту направлены в следственный отдел по Ломоносовскому округу г. Архангельска СУСК Российской Федерации по области и НАО для решения вопроса об уголовном преследовании и.о. руководителя департамента градостроительства Администрации города по ч. 2 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности в нарушение вступившего в законную силу судебного акта).
Уголовное дело следственным органом возбуждено сегодня.
Кроме того, прокуратурой города приняты меры прокурорского реагирования, которые позволили восстановить права предпринимателя, объект капитального строительства введен в эксплуатацию.