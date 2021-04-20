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Олег Мишуков: Молодежь не должна уезжать из Поморья

Свое мнение по больному для властей региона вопросу высказал председатель Ассоциации автотранспортников Поморья Олег Мишуков.

– На мой взгляд, региональные власти и муниципалитеты должны усилить работу в этом направлении, – сказал он. – Например, предлагать нашим ребятам и молодым семьям больше преференций для возможности приобретения доступного и достойного жилья, создавать для них новые возможности, улучшающие качество досуговой и культурной жизни, повышать уровень пассажирских перевозок на всех видах транспорта.

Кроме того, по словам Олега Мишукова, как никогда актуальным для молодёжи остаётся вопрос получения профессионального и высшего образования.

– Сегодня для подрастающего поколения ключевым, безусловно, выступает образовательный ценз. Речь идёт, в том числе, и о новых рабочих профессиях, и о различных современных форматах дополнительного образования, и о наличии ярмарок вакансий с интересными предложениями, и, конечно, о достойных зарплатах для начинающих специалистов, – подчеркнул председатель Ассоциации.

Отдельным пунктом притяжения властей областного и местного уровня должны стать поддержка здорового образа жизни и развитие физической культуры.

– Уверен, развитие спортивной инфраструктуры даст своё положительное влияние при принятии молодежью решений о выборе места жительства. Если в области будет создана достойная база для занятий спортом, в городах и районах появится больше велодорожек, хоккейных коробок, плавательных бассейнов, уличных тренажёров и всевозможных секций в этом направлении, то многие юные северяне останутся именно здесь, смогут расти, как спортсмены, представлять Архангельскую область на всероссийских и международных чемпионатах и конкурсах, – отметил Олег Мишуков.

Не менее важно для молодых людей и понимание перспектив развития региона.

– Я считаю, что если все мы будет видеть и понимать, что у области повышаются показатели социально-экономического развития, снижается отток населения, появляются новые точки роста в различных отраслях жизни северян, то и выбор наших молодых людей падёт не на столицы или города-миллионники, а именно на архангельскую землю, – заключил Олег Мишуков.

07 июнь 09:10 | : Политика

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