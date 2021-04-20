Олег Черненко: «А культуру провалили»

Вице-спикер Архангельской городской Думы подвел свои итоги прошедшей сессии и 2020 года в целом:
- На 29-й сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушали доклад об исполнении городского бюджета за 2020 год. Лейтмотивом отчета стал посыл: несмотря на непростой год, показатели по итогам исполнения бюджета в целом хорошие.
Так, департамент финансов свидетельствует, что доход составил 12 млрд 412 млн рублей, расход - 12 млрд 268 млн рублей, профицит – 144 млн рублей, долговая нагрузка при этом осталась на уровне 2019 года (1 млрд 499 млн рублей). Специалисты горадмина отметили, что эффективно реализована программа обеспечения устойчивости бюджета, много внимания уделено оптимизации расходов.
Среди достижений 2020 года: повышение средней зарплаты работникам бюджетной сферы, капремонт соцучреждений, устранение предписаний надзорных органов (на вышеуказанные цели израсходовано более 296 млн рублей). Город работал над реализацией 6 муниципальных программ, которые имеют достаточно высокую степень эффективности. Отраслевыми приоритетами бюджета в 2020 году стали: развитие соцсферы (8 млрд), комплексное развитие территорий (4 млрд 65 млн), переселение граждан из непригодного для проживания аварийного жилого фонда (на выплаты гражданам – 186 млн рублей и 2 млн рублей на проведение ценового аудита для строительства 5 МКД), 12 млн потрачено на реализацию программы «Развитие города Архангельска как административного центра Архангельской области», а также реализация программы «Формирование комфортной городской среды».
В то же время не отрицается, что остается проблема недостаточности средств, усугубляется финансовая брешь значительным количеством неисполненных судебных решений, всего на эти нужды в 2020 году было направлено 237 млн рублей.
Депутаты напомнили представителям исполнительной власти, что не стоит сбавлять оборотов по капремонту соцучреждений, несмотря на потраченные внушительные средства в 2020 году - 168 млн (в четыре раза больше, чем в предыдущие годы), ведь глобально ремонтируется лишь пара учреждений, а таких «нуждающих» в муниципалитете - десятки. Также часть претензий осталась к количеству благоустроенных территорий по программе «Комфортная городская среда», особенно дворовых – в масштабе города их процент невелик.
Провальной в 2020 году признана программа «Сохранение объектов культурного наследия регионального значения» из-за нарушения со стороны подрядчика сроков реставрации объекта «Дом Е.Ф. Вальневой» (не разработана проектная документация).
По общим показателям бюджет 2020 года исполнен на 97 %. Недостаточность средств в казне, ставшая традиционной, должна быть ликвидирована иной - более справедливой - политикой распределения финансов между региональным и городским бюджетом, однако кардинальных изменений в ней, к сожалению, пока не предвидится...
При обсуждении условий приватизации муниципального земельного участка в Майской Горке я задал главе администрации города и директору департамента муниципального имущества вопрос о возможности решения проблемы жителей дома на Московском, 40, которые в связи с новой застройкой могут быть отрезаны от внешнего мира. Дело в том, что участок, отданный под строительство, фактически «поглощает» дорогу – и людей, как считают собственники дома, лишат единственного более-менее пригодного подъездного пути по улице Первомайская. Участок в настоящее время продан с аукциона вместе с данной дорогой, хотя предыдущий подрядчик, строивший дом на Московском, 40, обязался благоустроить этот проезд и передать в собственность дома, но дискредитировал себя, не выполнив условий договора.
После моего запроса власти пообещали предусмотреть возможность организации проезда на данном участке, несмотря на возникшую конфликтную ситуацию; специалисты подготовили соответствующие обращения в департамент градостроительства и департамент транспорта. Заверили, что проблем не должно возникнуть. И все же я возразил, что прежде необходимо организовать проезд к дому на Московском, 40 по улице Первомайская, а уже потом выдавать разрешение на строительство нового объекта – так права жителей не будут ущемлены.