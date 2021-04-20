Иван Новиков: «Послание Александра Цыбульского отражает приоритетные цели развития нашего региона»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» прокомментировал послание Губернатора региона областному Собранию депутатов.
Напомним, сегодня губернатор Архангельской области Александр Цыбульский обратился с Посланием к областному Собранию депутатов.
«Послание содержательное и охватывает все проблемы и сферы жизни нашего региона. При этом глава региона опирается на конкретные запросы жителей Архангельской области, которые реализуются в рамках национальных проектов. Именно они являются главным ориентиром во всей правительства региона, — подчеркнул председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия» Иван Новиков. — У Губернатора выстроен активный и конкретный диалог с гражданским обществом, с депутатами, с лидерами некоммерческих организаций. Глава региона постоянно акцентировал внимание на том, что инициативы и проекты правительства области готовятся с учётом обращений, которые сегодня поступают от наших граждан. А для этого создана целая система работы цель, которой слушать и слышать людей.
В целом послание отражает приоритетные цели развития нашего региона. Яркий пример: давно на таком уровне не поднималась проблема пассажирских перевозок на территории всего региона. Еще одна актуальная проблема — обеспечение устойчивой сотовой связи на всей территории Архангельской области. Я, как депутат областного Собрания от сельской территории, могу сказать, что мы с решением этой проблемы бьемся уже два с половиной года. На сегодняшний день благодаря работе команды Александра Витальевича на эти цели привлечена беспрецедентная сумма – полмиллиарда рублей.
Ключевой вопрос развития региона – кадровая проблема в образовании и здравоохранении в большинстве сельских территорий. Не хватает узких специалистов в медучреждениях, учителей-предметников. Да, работают государственные программы по поддержке и привлечению специалистов, выплачиваются подъемные. Меры эффективные, но они разбиваются о конкретные земные проблемы специалистов – нет жилья для них на селе. Поэтому Губернатор поставил конкретную задачу наращивания возможностей для предоставления жилья молодым специалистам, желающим работать на селе.
Со стороны фракции «Единая Россия», нашей большой команды депутатов, я могу сказать, что те инициативы, которые были сегодня озвучены Александром Витальевичем, мы без сомнения поддержим, и поможем в подготовке нормативно-правовой базы для обеспечения эффективной реализации этих инициатив».