Секретарь АРО "Единая Россия" Иван Новиков выступил в Совете Федерации

Речь шла о комплексной поддержке молодых специалистов на государственном уровне
Секретарь Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту принял участие в мероприятиях Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, которые прошли 19-20 мая с участием спикера верхней палаты Федерального собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко.
В повестке дня пленарного заседания молодые парламентарии рассмотрели вопросы мер поддержки молодых специалистов в сфере образования и здравоохранения, реализации Федерального закона «О государственной молодежной политике в Российской Федерации» в субъектах Российской Федерации, развития кадрового потенциала наукоградов, модернизации инфраструктуры муниципальных и государственных образовательных организаций и другие. В мероприятиях приняли участие 170 молодых парламентариев, представители 85 субъектов РФ.
20 мая на пленарном заседании Палаты молодых законодателей при Совете Федерации с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко Иван Новиков говорил о мерах поддержки молодежи, которые получили развитие в посланиях Президента России.
«Обсуждение норм федерального закона о молодежной политике позволило проанализировать самые важные темы, касающиеся поддержки молодежи, в частности, молодых специалистов, — отмети он. — В рамках дискуссии вокруг законопроекта мы внимательно рассмотрели действующие программы поддержки педагогов и медицинских работников на селе. Прежде всего — «Земский фельдшер», «Земский врач» и «Земский учитель».
За счет средств федерального и областного финансирования врачи, приезжающие работать в сельскую местность и в малые города, могут получить на конкурсной основе от миллиона до двух миллионов рублей, фельдшеры – от 500 тысяч до миллиона рублей. С 2021 года в программе теперь могут участвовать также акушеры и медсестры ФАПов. Учителя вправе рассчитывать на выплату в один миллион рублей (за исключением Дальнего Востока – там 2 млн.)
За время реализации программы «Земский доктор/Земский фельдшер» в Архангельской области с 2012 года в ней приняли участие 393 человека, из них 297 отработали положенные пять лет либо продолжают работу. В планах на 2021 год – трудоустройство 27 врачей и 19 средних медицинских работников.
Программа «Земский учитель» стартовала в 2020 году. За год на конкурсной основе оказана поддержка девяти педагогам, причем, не только из Архангельской области, но и других регионов страны. В 2021 году по федеральной квоте выплаты получат всего семь учителей. При этом на конкурс уже заявились 73 потенциальных участника.
Уверен, со мной согласятся коллеги из других регионов, эти программы сегодня востребованы, и такие инструменты господдержки молодых специалистов в различных сферах необходимо развивать дальше.
Вместе с тем, мы хотели бы отметить, что единовременные компенсационные выплаты в рамках программ поддержки педагогов и медицинских работников станут более эффективным средством привлечения и закрепления кадров в регионе при следующих двух условиях.
Первое. Развития социальной инфраструктуры в муниципальных образованиях. Это и доступ в сеть Интернет, и места отдыха, и места для творческой реализации, занятий спортом.
Второе. Решение вопроса с жильем. Необходимо поддержать органы местного самоуправления в создании муниципального фонда жилья для молодых специалистов. При этом параллельно необходимо расширять перечень удобных финансовых инструментов для строительства или покупки жилья.
Замедлить миграцию молодежи (особенно с русского Севера), вернуть и закрепить молодых специалистов на селе возможно только при комплексном государственном подходе, который учитывает развитие комфортной среды проживания, наличия жилья и мер финансовой поддержки. Все это сегодня возможно сделать через национальные проекты.
Правительство Российской Федерации уже приступило к выполнению поручений Президента. Какие меры будут представлены, насколько они будут эффективны и будут отвечать запросам молодежи? Это зависит от нас.
Задача Палаты молодых законодателей — сформулировать наши предложения. Именно мы способны в полной мере оказать консультативно-методическую поддержку в реализации поручения Президента, сформулировать и довести проблемы, интересы и ожидания молодежи до органов власти, помочь учесть в национальных проектах реальные потребности молодого поколения россиян».