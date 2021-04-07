Губернатор Цыбульский объявил конкурс грантов

Первый конкурс лично анонсировал губернатор Архангельской Александр Цыбульский в канун первомайских праздников. Заявку на выделение гранта можно будет подать в течение месяца – с 1 июня до 1 июля. Для этого необходимо будет, начиная с 1 июня, зарегистрироваться на сайте грантыгубернатора.проразвитие29.рф, там же можно ознакомиться с полным перечнем требований для участников конкурса.
Стоит отметить, что гранты выделяются по достаточно широкому перечню видов деятельности. Так, в 2021 году господдержку можно будет получить на проекты в таких сферах, как:
На конкурс можно подать сразу несколько заявок, но не более одной по каждому грантовому направлению.
Заявки будут рассмотрены экспертами конкурса — это специалисты федерального и регионального уровней, которых Губернаторский центр привлекает для независимой и конфиденциальной оценки заявок. Состав экспертов не разглашается. Каждую заявку будут оценивать как минимум два разных эксперта.
Победители конкурса, сумевшие обосновать целесообразность и значимость своего проекта, смогут получить грант в размере до 2 млн. рублей.