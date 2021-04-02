Очередная сессия АрхГорДумы назначена на 26 мая. Главные вопросы

26 мая 10:00 начнёт свою работу двадцать девятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы.
Повестка еще формируется и проходит обсуждения на заседаниях партийных фракций и постоянных комиссий. Пока же известны два главных вопроса:
- исполнение городского бюджета за 2020 год.
- внесение дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020-2022 годы.
Об остальных вопросах грядущей сессии вы узнаете из наших следующих публикаций.