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Очередная сессия АрхГорДумы назначена на 26 мая. Главные вопросы

26 мая 10:00 начнёт свою работу двадцать девятая сессия городской Думы 27-го созыва. Постановление о созыве сессии подписала председатель городской Думы Валентина Сырова. Место проведения сессии: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.60, зал заседаний городской Думы. 

Повестка еще формируется и проходит обсуждения на заседаниях партийных фракций и постоянных комиссий. Пока же известны два главных вопроса:

- исполнение городского бюджета за 2020 год.

- внесение дополнения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа "Город Архангельск" на 2020-2022 годы.

Об остальных вопросах грядущей сессии вы узнаете из наших следующих публикаций.

14 май 09:48 | : Политика

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