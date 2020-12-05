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Дела депутатские. АрхГорДума за неделю

Центральным событием прошедшей недели для Архангельской городской Думы стала очередная сессия.

И, конечно, первым номером в ней значился годовой отчет градоначальника Дмитрия Морева. Который народные избранники приняли благосклонно, особенно с учётом того, что человек отчитывался о деяниях своего предшественника.

Впрочем, и в части, посвященной периоду своего правления, мэр обошелся без нарциссизма (образное выражение депутат Госдумы Ирины Чирковой, почтивший бывших коллег своим присутствием), говорил конкретно, с пониманием ситуации и без воздушных замков.

Спикер городского парламента Валентина Сырова:

- Первый отчёт главы города Дмитрия Морева стал возможностью открыто, детально и заинтересованно обсудить наиболее острые городские. Наш разговор длился около трёх часов! Вместе с тем мы увидели, что у администрации и главы есть чёткое понимание движения вперёд и путей решения проблем. Это касается и вопросов благоустройства, дорожного строительства, решения проблем дошкольных учреждений.  Есть, на мой взгляд, и прорывные решения, особенно в сфере чёткого распределения ответственности за уборку дворовых территорий. 

Острой стала дискуссия по передаче здания бывшего «Детского мира» Детской музыкальной школе № 1 Баренцева региона. Ранее она развернулась в социальных сетях. Противники такого решения писали о не самом позитивном опыте подобных решений (ремонт и переоборудования растягиваются на годы), о том, что сама конструкция здания предполагает несколько другое использование.

Однако в споре победил рациум – только на подготовку проектной документации уйдет почти 6 миллионов рублей, отнюдь не лишних для городского бюджета. Если не решить проблему сейчас, помпезное здание в самом центре Архангельска так и останется закрытым на засов и ветшающим памятником прошлому.

В итоге после горячих дебатов, в которых приняли участия все заинтересованные стороны, от представителей дополнительного образования до городской и областной администрации, депутаты все же приняли решение передать здание в собственность музыкальной школы. Сиречь, в региональную.

И далее по имущественным вопросам. Приняты следующие решения: передача инженерных коммуникаций к дому по адресу: пр. Московский, д.55/5; включено в прогнозный план приватизации нежилое помещение по адресу: ул. Воскресенская, д.99 площадью 178,4 кв.м.; передача муниципального объекта по адресу: ул. Рейдовая, д.35, стр.1 федеральному казенному учреждению «Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агентства». И ряд других объектов… вплоть до односкатной деревянной горки на о. Кего.

Уже за рамками сессии городские парламентарии обратились к компании «РВК-Архангельск» с настоятельным предложением исключить из квитанций по оплате дни, когда в квартиры архангелогородцев не поступала вода в связи с известной аварией на «тысячнике».

Коммунальщики отнеслись с пониманием…  

01 май 09:02 | : Политика

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