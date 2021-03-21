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«Я услышала не нарциссический доклад». Депутат Госдумы об отчете мэра Архангельска

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова, лично присутствовавшая вчера на сессии городской собрания, поделилась своими впечатлениями от годового отчета Дмитрия Морева:

- Впервые за долгие годы я услышала от руководства Архангельска не «нарциссический» доклад о том, что все прекрасно, а умеренный, самокритичный анализ, что происходит в нашем городе.

«Мы понимаем, что по индексу комфорта городской среды мы плетёмся в хвосте общероссийского рейтинга», «по дренажно-ливневой канализации у нас пока нет решения», «в половине МКД собственники не выбирали управляющую компанию, которая обслуживает их дом», «стратегии развития Архангельска как документа нет - мы занимается тактикой» - такие фразы звучали из уст докладчика. Удручающе по смыслу, но даёт призрачную надежду на признание прошлых ошибок и поиск новых решений. Во всяком случае пришедшая к власти команда это пытается активно демонстрировать. Что ж, будем смотреть на реальные действия и результаты.

Экономическая ситуация такова. Вкладывание частных инвестиций в экономику города увеличилось за отчётный период на 11 процентов. Взлетевшая в прошлом году в 5 раз безработица планомерно сокращается. Муниципальный долг за тяжелое время пандемии не наращён. К концу года казна вышла аж с профицитом при приросте доходов по НДФЛ.

Значит, следует активнее помогать нуждающимся гражданам и субъектам МСП, улучшать инфраструктуру - чтобы горожане чувствовали отдачу.

29 апрель 12:48 | : Политика

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