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Россияне восстали против новой сумасбродной инициативы Жириновского

Лишь каждый одиннадцатый россиянин согласен с идеей зачислять в вузы только тех, кто сделал прививку от COVID-19. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

лава ЛДПР и депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил принимать в высшие учебные заведения только тех, кто вакцинировался от коронавируса. Однако три четверти экономически активных россиян (75%) выступают против столь жестких мер, напоминая, что любая прививка — это добровольная процедура, поэтому незаконно дискриминировать тех, кто от нее отказывается. К тому же причины отказа могут быть разными — например, наличие абсолютных противопоказаний к каким-либо вакцинам.

Лишь 9% опрошенных выразили согласие с идеей об обязательной вакцинации абитуриентов от COVID-19. Свою позицию они аргументировали необходимостью достичь так называемого «коллективного» иммунитета, чтобы опасная болезнь не распространялась и не становилась причиной новых ограничений. Причем жесткие меры несколько чаще поддерживают мужчины (11% против 8% среди женщин), а также молодежь до 24 лет (12%).

16% россиян затруднились однозначно определить свое отношение к идее лидера ЛДПР.

28 апрель 09:23 | : Политика

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