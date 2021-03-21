В Архангельской области умерла... Общественная палата. Мнение топ-фермера

Мёртвая Архангельская региональная Общественная Палата провела круглый стол, на который никого не приглашала. Понятно, что участвовали в нём только особо приближённые.
Впрочем, у нас давно уже так - чиновники и ими созданные из чиновников на пенсии всякие псевдо-общественные институты. Как эта ОП, или коллегии министерств, или общественные советы в ведомствах, никого никогда никуда не приглашают. Опасаются, что кто-то придёт и вопрос неудобный задаст, и испортит настроение!
В этот раз ОП озаботилось вопросом маркировки молочной продукции. Второй раз уже они его обсуждают, первый раз в начале года фермер Будейкин по результату подобного мероприятия сообщил, что скоро и ему придётся закрываться.
Но не услышали фермера. Прошло полгода. Новое заседание. Снова выступает министр агропрома и снова говорит, как всё хорошо. А проблемы не исчезли!
Сегодня все малые сельхоз предприятия области - не только фермеры - приняли решение закрыться. Ожидается, что вал закрытий пойдёт после выборов, в конце сентября. После того, как закончится лето, и животных придётся возвращать на фермы с полей.
Почему тогда? Во-первых, чтобы не портить статистику на выборах, и для этого с ними уже сейчас работают все главы районов. Во-вторых, потому что с декабря начнут действовать требования, по которым продавать можно будет только то молоко, которое имеет спецмаркировку.
Стоимость оборудования для маркировки от 1 млн рублей. Производитель оборудования - ближний кремлёвский олигарх, владелец ВК Алишер Усманов. Как мы понимаем, введение этой самой маркировки его рук дело.
Понятно, что таких денег у аграрников области нет. Министерство заявляет, что готово помочь и компенсировать до 40% стоимости этого оборудования. Но, во-первых, им не верят, потому как уже сегодня обладминистрация кидает сельский бизнес, не выплачивая обещанные выплаты на реализованное молоко. А, во-вторых, чтобы купить, надо взять кредит, а колхозникам его никто не даст - они и так уже в долгах как в шелках!
Таким образом, единственный выход для всех - закрыться. При этом закрываться намерены даже достаточно крупные сельхозпроизводители. Практически все, кроме холдинговых предприятий Архангельского и Северодвинского молзаводов. Возможно, сохранятся предприятия группы Каргопольского молзавода. Животные с остальных ферм пойдут под нож в сентябре-октябре!
Кстати, нашумевшая история с овцами для "Уемской Бурёнки" тоже появилась из-за этого - около 300 коров в Уйме тоже планируют пустить под нож по тем же причинам. Вот владелец и пытается перепрофилироваться на овец. Другим и это недоступно.
Вернёмся к совещанию в ОП. Каков его результат? Никакой! Да его и не может быть! Требования утверждены в Москве и спущены на исполнение. В других регионах заранее подготовились - создали минизаводики с этой самой маркировкой за счёт государственных средств, на которые фермеры смогут сдавать продукцию, создали возможность реализации.
У нас ничего этого нет и не предвидится. Весь миллиард на сельское хозяйство уйдёт плавно в карман одного местного олигарха, а министры и другие руководители просто прикрывают эту схему бесконечным балабольством, попутно ликвидируя всех, кто потенциально может претендовать на "его" деньги...
А мы тут про Усманова и других... На самом деле, тут личный интерес у архангельских ВИПов и прочей братии. Эта ОП и другие на них взглянуть боятся - не то что покритиковать за развал экономики. Ферм к концу года не останется. Да и не нужны они им.
Михаил Силантьев, директор Ассоциации «Фермеры Русского Севера»