Архангельский депутат оценил послание президента

В редакцию начинают поступать отклики на главное политическое событие дня. Слово вице-спикеру Архангельской городской Думы Олегу Черненко:
- Президент России Владимир Путин огласил ежегодное послание Федеральному Собранию. Глава государства исполнил свою конституционную обязанность и постарался дать объективную оценку сделанному, поставил новые задачи правительству для реализации в будущем. Приоритетным направлением в ближайшее время, судя по контексту послания, станет развитие социального вопроса: внимание государства должно сосредоточиться на необходимости повышения доходов россиян, сохранения и приумножения рабочих мест, поддержки социально уязвимых категорий граждан выплатами от государства, улучшения демографии.
Для этого предусмотрен ряд мер, среди них - предстоящие августовские единовременные выплаты по 10 тысяч рублей школьникам и будущим первоклассникам; ежемесячными пособиями поддержат детей из неполных семей, беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, произведут изменения в выплатах «детского» больничного для молодых матерей (до исполнения ребенку семи лет гарантируется 100 % оплата).
Ряд изменений коснётся вопросов образования: до конца года школам выделят 16 тыс. автобусов, увеличится количество бюджетных мест в ВУЗАх регионов, появятся стимулирующие выплаты педагогам-кураторам техникумов и колледжей. Увеличится финансирование и культурной сферы страны.
Большое внимание уделено необходимости развития сферы здравоохранения. К 2030 году поставлена амбициозная задача: в течение четырех дней в случае опасности из-за любой пандемии Россия должна быть готова разработать тест-систему. Поставлена задача развивать медицину в регионах, минимизировав тем самым очереди к узким специалистам, повысив доступность первичной помощи и диагностики. Кроме того, Минздравы регионов призвали расширить практику профилактических осмотров, диспансеризацию, начиная с июля, чтобы понять масштаб урона здоровью людей из-за коронавируса и предупредить нежелательные последствия. Также в ближайшие три года власти намерены обновить автопарк скорой помощи в сельских местностях.
И, конечно, было сказано о вакцинации, которая должна быть массовой и доступной. Президент призвал глав регионов обеспечить возможность привиться каждому желающему.
В послании сделан акцент и на развитии самостоятельности регионов, у которых большой потенциал часто связан "по рукам и ногам" огромной долговой нагрузкой. Власти намерены коммерческий долг замещать бюджетными кредитами с возможностью погашения до 2029 года. Также предоставлен новый инструмент развития – инфраструктурные кредиты с минимальной ставкой и длительным сроком погашения (3% годовых, срок – 15 лет), но только в приоритете такой поддержки будут те субъекты, где накоплено меньше долгов. В целом федеральная власть намерена способствовать комплексному развитию регионов.
Значимым нововведением станет вопрос о бесплатном подключении к газу домовладений, все нюансы с газовыми компаниями власти намерены урегулировать в ближайшее время - поэтому надеюсь, что жители округов Майская Горка и Варавино-Фактория наконец получат долгожданный доступ к дешевому природному топливу.
В общем и целом перед федеральным правительством поставлены глобальные задачи – борьба с бедностью, улучшение демографии и качества медицинского обслуживания, комплексное развитие регионов, и другое. Стоит заметить, что степень успеха в реализации ряда этих амбициозных планов зависит и от глав регионов и их команд.