На выборах мэра Котласа в финал вышли трое

После многочасового слушания достоинств кандидатов (из 18 заявивишся 4 человека постеснялись лично присутствовать на разборе и были сняты с дистанции), сводная конкурсная комиссия определилась с тремя фаворитами.
Это:
Эдуард Авилкин (женский доктор)
Ольга Драчева (чиновник)
Светлана Дейнеко (журналист)
Как видим, казавшийся ранее фаворитом мэрской гонки Алексей Норицын не вышел в финальную часть.
По мнению большинства членов отборочной комиссии, именно трое финалистов наиболее ярко продемонстрировали свои знания, компетенции, а также понимание перспектив развития территории и путей решения ее проблем.
В тоже время, появившееся в соцсетях заявление депутата Арсеева о давлении на него со стороны представителя интересов областной администрации, можно расценивать не иначе, как политическую инсинуацию и удовлетворение собственных нереализованных амбиций.
Напомним, итоговое рейтинговой голосование по кандидатуре градоначальника Котласа пройдет 29 апреля на сессии местного горсовета.
День обещает быть жарким. Возможны природные и политические катаклизмы…