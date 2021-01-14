Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На выборах мэра Котласа в финал вышли трое

После многочасового слушания достоинств кандидатов (из 18 заявивишся 4 человека постеснялись лично присутствовать на разборе и были сняты с дистанции), сводная конкурсная комиссия определилась с тремя фаворитами.

Это:

Эдуард Авилкин (женский доктор)

Ольга Драчева (чиновник)

Светлана Дейнеко (журналист)

Как видим, казавшийся ранее фаворитом мэрской гонки Алексей Норицын не вышел в финальную часть.

По мнению большинства членов отборочной комиссии, именно трое финалистов наиболее ярко продемонстрировали свои знания, компетенции, а также понимание перспектив развития территории и путей решения ее проблем.

В тоже время, появившееся в соцсетях заявление депутата Арсеева о давлении на него со стороны представителя интересов областной администрации, можно расценивать не иначе, как политическую инсинуацию и удовлетворение собственных нереализованных амбиций.

Напомним, итоговое рейтинговой голосование по кандидатуре градоначальника Котласа пройдет 29 апреля на сессии местного горсовета.

День обещает быть жарким. Возможны природные и политические катаклизмы…

 

15 апрель 18:32 | : Политика

Главные новости


Гардемарин, тебе здесь не рады. О кинофестивале «Сполохи» конкретно
Ярмарка тщеславия. О кандидатах в мэры Котласа без политесов

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (173)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20