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Ужель та самая Дейнеко? Сценарий выборов мэра Котласа

Вчера ближе к ночи в социальных сетях появилось заявление одного из членов конкурсной комиссии по отбору самого достойного кандидата на пост конкурсного градоначальника. Напомним,  интересы города представляют четыре депутата местного Совета: Сергей Алышев, Анатолий Арсеев, Борис Вьюхин и Галина Лиханова. Интересы областной администрации представляют: Игорь Андреечев, Светлана Власова, Александр Дятлов и Андрей Рыженков.

Пишет Анатолий Арсеев:

- Никакого конкурса завтра не будет. Точнее он будет, но фиктивно. Победитель уже известен. Это С. Ю. Дейнеко. Представитель губернатора в комиссии, Андрей Рыженков (директор департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации губернатора и правительства Архангельской области – от ред.), сегодня довел эту информацию до меня и Лихановой, под угрозой увольнения с работы потребовав не мешать им завтра подготовить протоколы о "победе" Дейнеко, пару которой составит какой-то второй явно непроходной кандидат. Так что вопрос закрыт, интрига снята. Дейнеко грамотно расчистила себе место мэра, убрав своего предшественника.
Более подлого прихода к власти я еще не видел в нашем городе.

Редакция не исключает, что данное сообщение является информационным вбросом. И тем ни менее…

В случае исполнения данного сценария, наши котласские наблюдатели прогнозируют такое развитие событие. На ближайшей сессии горсовета депутаты не утверждают кандидатуру Светланы Дейнеко. Если это повторится дважды, депутатский корпус нынешнего созыва может быть распущен, после чего назначаются внеочередные выборы. Фактически Котлас остается на несколько месяцев без законодательной власти и без легитимной исполнительной.

Кстати, в разговоре с редакцией представитель областной ячейки КПРФ открестился от поддержки его партией кандидатуры Светланы Дейнеко и заявил, что они всей коммунистической душой поддерживают кандидата Андрея Сергеева. О кандидатах на пост мэра Котласа читайте здесь.

15 апрель 07:38 | : Политика / Скандалы

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