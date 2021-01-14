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Депутатское решение. В Каргополе не место Сталину

Каргопольское собрание депутатов подавляющим большинством голосов (при одном воздержавшимся) отклонило предложение установить бюст Иосифу Сталину, ранее инициированное местной ячейкой КПРФ.

Бюст «отцу народов» планировалось установить в районном центре в планируемом Парке Победы.

Местный общественник, актер Каргопольского народного театра Андрей Агапитов, напомнил народным избранникам, что в их городе когда-то базировалась головная контора Каргопольлаг — один из самых страшных лагерей ГУЛАГа, печально известного одной из самых высоких смертностей среди заключенных.

Ранее упомянутый бюст был извлечен из земли и приведен в порядок сторонниками радикального социализма. Впрочем, его история показательна. В скульптурной композиции Сталин стоит с бурятской девочкой Гелей Маркизовой на руках. Через год после исторического снимка, с которого лепили бюст, семья Маркизовых была репрессирована.

Напомним, будущее архангельского бюста Сталина тоже пока непонятно, частная территория, на которой он до сих пор находился за забором, отдана под жилищную застройку. Местные поклонники генералиссимуса рассчитывают установить его на открытом пространстве… что практически со стопроцентной вероятностью будет отклонено как комиссией по топонимике, так и городскими властями.  

18 март 11:58 | : Политика

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