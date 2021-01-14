Та самая Верочка. В мэрию Архангельска пришла на работу финансист губернатора Киселева

Мэр Архангельска Дмитрий Морев прелставил коллективу городской администрации их нового коллегу – директора департамента финансов Веру Лычеву.
Карьерный взлет бухгалтера АО «Молоко» начался в 2004 году, когда директор комбината неожиданно (прежде всего, для себя самого) стал губернатором всея Поморья и привёл в известный дом на Троицком проспекте свою команду.
Там Лычева возглавила департамент финансов и получила от местных журналистов неофициальное прозвище «смешливая Верочка».
Впрочем, в этом кресле она не досидела до конца срока своего шефа, после чего практически исчезла из информационного поля. По некоторым данным, трудилась в банковской сфере и финансово-промышленной палате региона.
Представляя нового сотрудника, глава города выразил надежду, что «ее опыт повысит эффективность работы департамента, в том числе в выстраивании межбюджетных отношений».
Что ж, с годами людям свойственно меняться, в лучшую сторону в том числе.