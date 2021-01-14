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«Сроки и сумма смущают». Депутат о строительстве Ледового дворца в Архангельске

Конкурс на проектирование объекта будет объявлен уже в апреле. Об этом губернатору Архангельской области Александру Цыбульскому на еженедельном оперативном совещании доложил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Рожин.

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося  частью национального проекта «Демография», в 2021 году в столице Поморья планируется проектирование крытого катка с искусственным льдом общей площадью застройки три с половиной тысячи квадратных метров. В областном бюджете на проектирование объекта предусмотрено 8,3 миллиона рублей.

Каток будет располагаться в округе Майская Горка Архангельска – на территории, которая ограничивается Ленинградским проспектом, а также улицами Ленина и Лесопильщиков.

— С учетом перспектив по активной жилой застройке район, на мой взгляд, выбран правильно – там формируется неплохое спортивное ядро, – отметил Александр Цыбульский. – Это будет, по сути, первый достойного качества Ледовый дворец в Архангельске.

Глава региона подчеркнул также, что спортивная инфраструктура в Архангельской области требует серьезной модернизации, которая невозможна без строительства новых объектов для занятий спортом.

— Ледовая арена во Дворце профсоюзов уже никакого отношения к современному льду не имеет и требует очень серьезной модернизации. Стадион «Труд», где есть тренировочный лед, тоже должен быть в планах на реновацию, – отметил глава региона.

Александр Цыбульский поручил министерству по делам молодежи и спорту региона параллельно со строительством проработать варианты обновления и действующих объектов.

- В Архангельске планируют строить Ледовый дворец! Главное, чтобы не получилось как с легкоатлетическим манежем, который запроектирован в этом же месте и на его проектирование затрачены миллионы, которых бы хватило, например, на аренду зала Дворца спорта профсоюзов для гимнастов на пару лет. Надеюсь, Александр Цыбульский лично проконтролирует, чтобы на ул.Ленина не появилось "кладбище" проектов спортивных сооружений. Очень сомневаюсь, что полноценный Ледовый дворец для столицы Поморья можно будет построить в 2023 - 2024 годах за 250 миллионов рублей, но, думаю, областной бюджет добавит финансирования, а может и частный инвестор появится! Обязательно будем следить за ситуацией и не останавливаться в увеличении спортивной инфраструктуры в Архангельске! Напомню, в Соломбальском округе выделены участки и средства для проектирования ФОКа. Так же, по поручению Президента РФ и после последнего совещания с предпринимательским сообществом РФ, инвестиции в малорентабельные проекты будут защищены, и они будут поддержаны из государственного фонда! - прокомментировал информацию о строительстве ледового дворца Вячеслав Широкий, помимо законотворческой деятельности профессионально занимающийся строительством, в том числе, спортивной инфраструктуры.

Тем временем в соцсетях развернулась дискуссия на тему нужности такого помпезного объекта. Часть архангелогородцев считает, что городу вполне достаточно еще одного крытого катка, обремененного социальными обязательствами.  

16 март 11:29 | : Политика / Экономика

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