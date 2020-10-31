Раздельный сбор мусора в Архангельской области обсуждается на уровне правительства

Непростой разговор состоялся в Правительстве Архангельской области на тему сохранения и развития раздельного сбора отходов на территории региона. Подробности от депутата Государственной Думы Ирины Чирковой:
- Есть 2 статистики относительно реализации в АО «мусорной реформы»: Поморье входит в список 45 субъектов, где (пока) есть РСО, и Поморье находится в числе худших регионов, где чистыми содержатся менее 5 процентов контейнерных площадок. Судя по этим характеристикам, руководству региона сваливаться в полный негатив и закрывать РСО (о чем все говорят в связи со снятием своих желто-синих контейнеров Архангельским МПК) совсем невыгодно. Поэтому надежда на сохранение раздельного сбора отходов остаётся.
Другое дело - кем и как. Рынок сборщиков и переработчиков вторсырья должен быть открытым и равноправным. И то, что население хочет уменьшать долю своих отходов, отделяя полезные фракции, должно быть принято регоператором как должное и учтено в тарифе исполнительной властью. Нужно со временем переходить на оплату вывоза ТКО по факту - в этом разногласий нет. Зато в вопросе, может ли диктовать свои условия АМПК и получать преференции, мнения разошлись.
Чиновники анонсировали открытие 14 пунктов сбора вторсырья, а также установку 100 новых контейнеров для РСО в Архангельске - силами регоператора. Общественников сразу же заинтересовало, куда пойдёт содержимое этих контейнеров, если у «ЭкоИнтегратора» система обращения с вторсырьем не налажена. Здесь главное - не обмануть ожидания граждан, которые сортируют сознательно. С многочисленных обманов мусорная реформа изначально стартанула в нашем регионе, и завоевать доверие населения у нынешних правительства и регоператора будет очень и очень непросто. Историю с завышенным тарифом мы только что все пережили...
Так что работы впереди очень много, в том числе по принятию новой терсхемы. Отрадно, что хоть диалог пошёл.