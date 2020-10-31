Депутаты АрхГорДумы обсудили проблему суицида в школьной среде

На прошедшем заседании постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, общественным объединениям и международным связям под руководством Ивана Воронцова депутаты Архангельской городской Думы: Мария Харченко, Ольга Синицкая, Андрей Воробьев и Сергей Пономарев обсудили ситуацию, связанную с пропагандированием суицидального поведения (в т.ч. в сети интернет) среди несовершеннолетних, мерах по предотвращению, профилактике данного рода правонарушений и работе с детьми, попавшими в группу риска.
Как сообщил Иван Воронцов, вопрос поднят по инициативе депутата Сергея Пономарева из-за растущего числа сообщений в СМИ о самоубийствах среди несовершеннолетних.
- Мы совместно с представителями профильных департаментов Администрации города уже имели опыт борьбы с подобным пагубным влиянием на наших детей в 2017 году. Разработали методическое пособие для педагогов и родителей, где разъясняли как определить степень риска у своего ребенка попасть под влияние губительных ресурсов и как предотвратить трагедию. Тогда наш опыт оказался успешным, нам удалось не только остановить распространение влияния вредоносных сайтов среди молодежи, но и, будучи одними из первых, кто разработал методику - стать примером для других регионов, - пояснил Сергей Пономарев.
Свою обеспокоенность сложившейся ситуацией выразили и сотрудники Администрации города.
- Эта тема обострена, практически каждый день мы получаем информацию о том, что произошла, если и не законченный суицид, то попытка. Соглашусь с Сергеем Алексеевичем, в прошлый раз, в волну "Синего кита", наша работа была результативной, мы воспользовались всеми доступными способами остановить развивающуюся негативную тенденцию, вплоть до блокировки сайтов, задействовав при поддержке депутатов, Роскомнадзора, - рассказала директор департамента образования Администрации городского округа «Город Архангельск» Нина Филимонова.
Опасения присутствующих подтвердила и имеющаяся статистика УВД.
- Подтверждаю, что озабоченность по растущему количеству суицидов в Архангельске имеется. Мы собрали сведения за три года по самоповреждениям среди подростков. В 2018 году зафиксировано 45 случаев, из которых 44 - это суицид, в 2019 году - 100 случаев и 90 из них суицид, в 2020 году - 127 случаев, сто из которых закончилось самоубийством,- рассказал заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по г. Архангельску Владислав Леонардов.
- Считаю, что эту статистику нужно срочно распространить среди родителей. Одни только цифры смогут обратить пристальное внимание родителей на собственных детей,- высказался Сергей Пономарев.
- В марте будет общегородское родительское собрание, на котором обязательно поднимем данный вопрос с прояснением данных статистики. Постараемся проработать вопрос трансляции его он лайн, - рассказала директор департамента.
Кроме того, как сообщила Нина Филимонова, одной из основных задач департамента образования сейчас должно стать организация обучения сотрудников учебных заведений по выявлению и профилактике суицидального поведения среди учащихся. На данный момент не все школы имеют сотрудников, прошедших соответствующее обучение.
По словам депутата Ольги Синицкой, в каждой школе есть педагог-психолог, который работает над всякого рода проблемами среди молодежи, но в данном вопросе, возможно, не все специалисты достаточно компетентны.
Присутствовавший на заседании заведующий кафедрой психиатрии Андрей Соловьев рассказал о готовящемся к выпуску методического пособия, и касающемся организационных мер по профилактике суицидов:
- Думаю, оттуда для работы по распространению информации можно будет взять материалы и распространить среди специалистов и родителей посредством рассылки и оглашения на родительских собраниях.