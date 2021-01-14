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Геополитический путь России: от распада до...

Россия и СССР – что первично, а что вторично?

Россия фундаментальнее СССР: Россия существовала и до СССР, существует и ныне.

СССР – это всего лишь этап на историческом пути России, такими же историческими этапами были и Российская империя, и Русское царство, и Московское княжество.

Исходя из такого понимания России и СССР можно зафиксировать, что произошло в 1991 – а произошло отпадение окраин от России, политически реализовавшиеся в форме распада СССР http://www.schemelinin.com/collapse-USSR.html .

Распад СССР – это была лишь форма, а отпадение окраин от России – это содержание, то есть основа.

Советский Союз распадался не за «пару дней», а в течение трех лет: процесс начался в 1988 году, когда Эстония объявила о своем суверенитете, и завершился в 1991.

После этого происходили процессы внутренней политической стабилизации в России, завершившиеся в 2007 году, ибо со следующего года начались другие процессы – процессы полного или частичного вхождения некоторых, ранее утраченных Россией территорий, в состав РФ.

Таким образом, с исторической точки зрения процесс отпадения окраинных территорий от России завершился в 1991 году, а с 2008 года начался обратный процесс вхождения некоторых территорий в состав России.

Следовательно, периодизация недавней истории России выглядит так:

  1. Распад СССР в 1991 году является частью более длительного процесса отпадения окраин от России, происходившего в 1988-1991 годах.
  2. Процессы в Советском Союзе, происходившие в 1991 году, с исторической точки зрения правильнее будет называть «отпадение окраин от России» или «отпадение окраинных территорий от России в форме распада СССР», а не «распад СССР».
  3. Процесс отпадения окраинных территорий от России завершился в 1991 году.
  4. С 2008 году и по настоящее время наблюдается процесс полного или частичного вхождения некоторых территорий бывшего СССР в состав России.

Константин Щемелинин, крымский писатель  

28 февраль 09:55 | : Политика

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