Россия и СССР – что первично, а что вторично?
Россия фундаментальнее СССР: Россия существовала и до СССР, существует и ныне.
СССР – это всего лишь этап на историческом пути России, такими же историческими этапами были и Российская империя, и Русское царство, и Московское княжество.
Исходя из такого понимания России и СССР можно зафиксировать, что произошло в 1991 – а произошло отпадение окраин от России, политически реализовавшиеся в форме распада СССР http://www.schemelinin.com/collapse-USSR.html .
Распад СССР – это была лишь форма, а отпадение окраин от России – это содержание, то есть основа.
Советский Союз распадался не за «пару дней», а в течение трех лет: процесс начался в 1988 году, когда Эстония объявила о своем суверенитете, и завершился в 1991.
После этого происходили процессы внутренней политической стабилизации в России, завершившиеся в 2007 году, ибо со следующего года начались другие процессы – процессы полного или частичного вхождения некоторых, ранее утраченных Россией территорий, в состав РФ.
Таким образом, с исторической точки зрения процесс отпадения окраинных территорий от России завершился в 1991 году, а с 2008 года начался обратный процесс вхождения некоторых территорий в состав России.
Следовательно, периодизация недавней истории России выглядит так:
Константин Щемелинин, крымский писатель