Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 71-м месте

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий период с января по февраль.

Эксперты отмечают, что значительное влияние на занимаемые позиции оказало доверие население к главам исполнительной власти, выраженное, в том числе, в соблюдении антитковидных ограничений, введенных на подшефных территориях.

Ну и массовость протестного движения в защиту Навального… куда уж без этого.

Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область).

Последние три: Вячеслав Битаров (Северная Осетия-Алания), Владимир Сипягин (Владимирская область), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 71-м месте.

25 февраль 08:38 | : Политика

Главные новости


«Дорогие товарищи», или метания Юлии. О российском номинанте на «Оскар»
Протестный хайп по-плесецки. Интервью с главой района

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (252)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20