Национальный рейтинг губернаторов: Цыбульский на 71-м месте

Опубликован первый в этом году Национальный рейтинг глав российских регионов, охватывающий период с января по февраль.
Эксперты отмечают, что значительное влияние на занимаемые позиции оказало доверие население к главам исполнительной власти, выраженное, в том числе, в соблюдении антитковидных ограничений, введенных на подшефных территориях.
Ну и массовость протестного движения в защиту Навального… куда уж без этого.
Первые три места заняли: Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Евгений Куйвашев (Свердловская область).
Последние три: Вячеслав Битаров (Северная Осетия-Алания), Владимир Сипягин (Владимирская область), Валентин Коновалов (Хакасия).
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 71-м месте.