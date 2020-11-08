Ирина Чиркова: Министр экономразвития Решетников проявляет инфантильность

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова продолжает знакомить читателей с политической жизнью России, частенько остающейся за кадром официальных новостей. Сегодня ее рассказ о «поддержке» бизнеса и населения со стороны правительства в период ковидных потрясений:
- Вчера в Госдуме докладывал министр экономического развития Максим Решетников - сначала на фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», затем на пленарном заседании. Вопросы от депутатов самые разные - о сдерживании роста цен на продукты питания, поддержке МСП, антиковидных мерах спасения предприятий, точках экономического роста.
Министр продемонстрировал оптимизм: по оценке Правительства, в экономике страны пандемия оставила не такой тяжелый след, как ожидалось. Отчитался, что государство изыскало ресурсы для поддержки реального сектора и населения. Выразил надежду на особые экономические зоны. По его словам, регулированием цен на потребительском рынке в Правительстве занимаются. Также думают о новых мерах поддержки сфер общепита, гостиничного бизнеса, культуры и спорта как особо пострадавших от пандемии. В целом министр видит своей основной задачей синхронизацию роста промышленности с повышением уровня жизни граждан, благоустройства городов и поселений.
Депутаты от СР оптимизм министерства не разделяют. Уповать только на особые экономические зоны инфантильно: их в РФ всего три десятка. На севере СЗФО такая зона есть лишь в Мурманске, в Архангельской области и у наших соседей - ни одной. Получается, к «не особым» регионам и внимания меньше?! Это явно несправедливо.
Реакцию министерства на ценовую «вакханалию» тоже оцениваем как вялую. Во время официальной инфляции в 5 процентов продукты питания и товары подорожали на 10-30 процентов (сахарный песок, растительное масло, некоторые овощи и фрукты - аж до 60%). Однако должных воздействий на крупных поставщиков и торговые сети не было.
Так и получается, что граждане в период коронавирусных потрясений были оставлены без поддержки государства. Поэтому в очередной раз ставим перед исполнительной властью задачу - борьба с бедностью, целевая помощь нуждающимся семьям и МСП, возврат пенсионного возраста.