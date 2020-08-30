Архангельская боль: дворовые проезды. Что делать?

Все больше нареканий от жителей областной столицы вызывает состояние дворовых проездов, где из-за не вовремя убранного снега автотранспорт, в том числе специального назначения, буквально садится на пузо.
Причина в том, что часто эти территории оказываются бесхозными, «управляшки» и товарищества жильцов отрицают свою ответственность за их содержание.
Администрация города разработала механизм и типовое соглашение о передаче участков УК и ТСЖ на содержание.
Глава Архангельска Дмитрий Морев:
- Новый механизм не приведет к дополнительным тратам на межевание или аренду земли со стороны жителей. После заключения соглашения между администрацией округа и управляющей компанией последняя берет на себя обязательства по уборке на принятом участке вокруг дома, очистке от снега и летнем покосе.
Я призываю и жителей, и управляющие компании проявить активность! В первую очередь муниципалитет будет проводить ремонт дворовых проездов там, где управляющие компании заключили такое соглашение. В дальнейшем жители также смогут ходатайствовать об устройстве парковок и элементов благоустройства на территориях, взятых на содержание.