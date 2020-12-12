Больше дури! Директор издательства наказал сотрудника переводом книги о Путине

Иногда борьба политических взглядов превращается в фарс…
Политический активист Иван Котельников пострадал за свою гражданскую позицию. О его участии в митингах в поддержку Навального стало известно работодателю, который придерживается диаметрально противоположных взглядов, и наказание не заставило себя долго ждать. Ивана заставили переводить на английский язык книгу Алексея Кунгурова «Путин и Собянин. Великая битва за Москву». Причем поставили жесткий дед-лайн – задание нужно выполнить к пятнице, 29 января.
История получила огласку благодаря жене активиста – Татьяне Петровой. Она опубликовала видео-сообщение мужа в своем ВК. На нем Иван говорит, что снова не придет домой и заночует в офисе. Татьяна крайне возмущена, что над ее мужем издеваются за его политические убеждения и намерена подать в суд на работодателя – компанию «Ex Libris».