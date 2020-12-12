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«Справедливая Россия» растворилась в молодых и борзых патриотах

Свершилось то, о чем мы уже писали

Сегодня в Москве в интерьерах Государственного центрального музея современной истории России лидеры партий «Справедливая Россия» (Миронов), «За правду» (Прилепин) и «Патриоты России» (Семигин) подписали манифест об объединении.

Новая политическая единица будет носить название «Справедливая Россия — за правду». Планы у партии самые амбициозные - занять второе место на выборах в Госдуму восьмого созыва. То есть, негласно признается верховенство «Единой России».

В меморандуме к объединению (он же политическая программа новой партии) знакомый набор патриотических штампов с левым уклоном - внедрение прогрессивной шкалы налогообложения, отмена ЕГЭ, усиление борьбы с коррупцией, госрегулирование цен на тарифы естественных монополий и товары первой необходимости; частичная национализация и расприватизация, повышение доходов населения… прочее. Все под брендом «социальной справедливости.

Также декларируется право народов, проживающих на территориях сопредельных государств (но не в России) на самоопределение и возвращение прямых выборов глав МО.

В своей тронной речи пока еще глава нового партийного объединения Сергей Миронов назвал главной целью проекта – усиления влияния левой идеологии. Впрочем, наблюдатели волнуются именно за дальнейшую судьбу лидера СР… как бы новые члены не потеснили его с председательского места.

Пока же наблюдатели спорят между собой – зачем Кремлю ЭТО надо…

В тоже время, члены Ассоциации «Вольное дело» не исключают, что свершившееся есть начало большой политической карьеры их соратника.

28 январь 14:34 | : Политика

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