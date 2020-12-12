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Спор вокруг калитки детсада в Котласском районе вышел на политический уровень

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Архангельской области к главе городского округа «Котлас» Андрею Бральнину решился многолетний спор между жителями дома № 52 на улице Ленина в поселке Вычегодский и детским садом № 54 «Семицветик». Администрацией городского округа принято решение о переносе калитки основного входа в детский сад, расположенной на территории общедолевой собственности жильцов многоквартирного дома, на земли общего пользования с организацией захода. Перенос калитки будет выполнен в летний период до 1 сентября 2021 г.

В декабре прошлого года жильцы дома обратились за помощью в региональное отделение ОНФ. Они рассказали, что без разрешения жителей дома по придомовой территории к калитке детского сада была проложена дорожка из асфальта, нарушив систему водоотведения двора. По этой причине после дождя и при таянии снега двор утопает в воде. В течение многих лет родители на машинах заезжали в палисадник на придомовой территории, который в дальнейшем был испорчен. На все замечания и просьбы жителей дома родители отвечали оскорблениями и хамством.

«Родители идут к калитке детского сада по территории дома там, где им удобно, порой прямо по клумбам и посаженным многолетним цветам и кустарникам, бросают окурки, использованные медицинские маски и мусор. Регулярно жители дома убирают мусор с придомовой территории, подвязывают сломанные насаждения», – написали жители дома в Народный фронт.

«Между жильцами дома, руководством детского сада и родителями возник настоящий конфликт, а ведь этого можно было избежать, тем более что калитка – не единственная, а юридически правда на стороне жильцов. К тому же есть другие варианты входа, столбики остались на том же месте. Надо просто переставить калитку с одного места на другое. Это не требует больших финансовых затрат», – прокомментировал член регионального штаба ОНФ Александр Кузнецов.

26 январь 15:04 | : Политика

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