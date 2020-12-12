Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Виктор Иконников сохранил за собой место зампреда правительства

Виктор Иконников и дальше будет занимать должность заместителя председателя правительства Архангельской области, курирующего экономику, промышленность и науку. То есть, работы прибавилось.

Указ подписан сегодня губернатором Александром Цыбульским.

Напомним основные фазы биографии старого-нового зампреда:

В органах исполнительной власти региона Виктор Иконников работает с 2004 года. До нового назначения занимал должность заместителя председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности.

Виктор Иконников родился 21 октября 1981 года в Архангельске. В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет по направлению «Электроснабжение». Помимо этого, в 2013 году прошел обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по интегрированной программе «Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития».

С 2003 по 2004 год Виктор Иконников работал специалистом 1-й категории и ведущим специалистом отдела тарифного регулирования и экономического анализа в региональной энергетической комиссии Архангельской области. С 2004 года трудился на различных должностях в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, затем возглавил его в 2012 году.

В 2015 году Виктор Иконников назначен министром экономического развития и конкурентной политики Архангельской области. С 2015 по 2017 год работал в должности заместителя председателя правительства Архангельской области, с 2017 по 2018 год – заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике. В 2018 году вновь был назначен заместителем председателя правительства Архангельской области.

В течение последних полутора лет Виктор Иконников занимал должность заместителя председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности, курировал экономический блок.  

21 январь 13:38 | : Политика

Главные новости


Пять лет без Неса
"Не могу молчать!". Секретарь партячейки о проблемах архангельского обкома КПРФ

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2021 (185)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)

Деньги


все материалы
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20