Виктор Иконников сохранил за собой место зампреда правительства

Виктор Иконников и дальше будет занимать должность заместителя председателя правительства Архангельской области, курирующего экономику, промышленность и науку. То есть, работы прибавилось.
Указ подписан сегодня губернатором Александром Цыбульским.
Напомним основные фазы биографии старого-нового зампреда:
В органах исполнительной власти региона Виктор Иконников работает с 2004 года. До нового назначения занимал должность заместителя председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности.
Виктор Иконников родился 21 октября 1981 года в Архангельске. В 2003 году окончил Архангельский государственный технический университет по направлению «Электроснабжение». Помимо этого, в 2013 году прошел обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО по интегрированной программе «Перспективы Архангельского региона: стратегия и ресурсы развития».
С 2003 по 2004 год Виктор Иконников работал специалистом 1-й категории и ведущим специалистом отдела тарифного регулирования и экономического анализа в региональной энергетической комиссии Архангельской области. С 2004 года трудился на различных должностях в агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, затем возглавил его в 2012 году.
В 2015 году Виктор Иконников назначен министром экономического развития и конкурентной политики Архангельской области. С 2015 по 2017 год работал в должности заместителя председателя правительства Архангельской области, с 2017 по 2018 год – заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике. В 2018 году вновь был назначен заместителем председателя правительства Архангельской области.
В течение последних полутора лет Виктор Иконников занимал должность заместителя председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности, курировал экономический блок.