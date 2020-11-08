Александр Цыбульский в соцсетях: прогресс пополам с регрессом

Последнее, декабрьское, исследование популярности глав российских регионов среди завсегдатаев соцсетей выявило в отношении архангельского губернатора следующие тенденции.
Общее количество упоминаний Александра Цыбульского выросло, подняв его на 17 пунктов (с 58 на 41 место).
Одновременно количество упоминаний о нем в положительном контексте уменьшилось, опустив с 36 места на 70-е.
Но и негатива уменьшилось, подняв с 41 позиции на 34-ю.
В целом же эксперты рейтинга отмечают общую стабилизацию недавно избранных губернаторов в соцсетях по сравнению с осенней чехардой. Они же прогнозируют традиционный для января спад политической активности в пабликах, где в связи с новогодними праздниками больше интересуются кулинарными рецептами и средствами от похмелья.