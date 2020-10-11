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Цыбульский вошел в группу губернаторов с сильным влиянием

В своих комментариях к итоговому декабрьскому «рейтингу влияния» глав российских регионов эксперты отмечают два важных момента, повлиявших на распределение мест – контроль за эпидемиологической ситуацией и рост/спад протестных настроений.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Рустам Минниханов (Татарстан).

Последние три: Бату Хасиков (Калмыкия), Валентин Коновалов (Хакасия), Шлобан Кара-оол (Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занял 48-е место (группа с сильным влиянием).

29 декабрь 12:37 | : Политика

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