Ирина Чиркова: Рост зарплат бюджетников больше похож на фикцию

Депутат ГосДумы от Архангельской области Ирина Чиркова раскритиковала подход федерального центра к повышению зарплат работникам бюджетной сферы в условиях децентрализации системы оплаты труда:
- Майские указы 2012 года помогли обеспечить рост оплаты труда работников бюджетной сферы, и она стала более справедливо регулироваться. Однако Счетная палата открыто озвучила и недостатки нынешней системы оплаты труда и призывает ее пересмотреть.
Один из выявленных недостатков - децентрализация оплаты труда. С 2005 года на федеральном и региональном уровнях применяются разные системы расчета и выплаты зарплат. В результате зарплата людей на одной и той же должности может сильно отличаться. «Так, рекомендуемый оклад библиотекаря в Тамбовской области составляет 9359 рублей, а в Пермском крае - 2755 рублей. Как следствие, это привело к необоснованной дифференциации в размере окладов бюджетников и существенно затруднило реализацию указов для ряда субъектов»,— привели пример аудиторы.
Как пишет РБК, средняя зарплата бюджетников в целом по России поднялась до обозначенного уровня только в 5 из 12 категорий. В первом полугодии 2020 года не были достигнуты целевые значения по четырем категориям.
Причем по ряду категорий, отмечают аудиторы, недостижение целевых показателей носит системный характер. Например, такая несправедливость существует по младшему медперсоналу и социальным работникам. При этом рост зарплат сопровождался сокращениями. По данным Росстата, младшего медицинского персонала за 2013-2019 годы стало меньше на 61,3%, социальных работников - на 32,6%. Общая численность по всем предусмотренным указами категориям сократилась на 14,5 %.
Вот они, результаты «эффективной» государственной политики в отношении жизненно важных специальностей и должностей бюджетной сферы. Задача повышения зарплат по «майским указам» была выполнена в значительной мере за счёт регионов (что привело к огромной закредитованности многих субъектов в 2015-2016 годах), а в дальнейшем «исковеркана» решениями Правительства РФ. Что и констатирует сейчас Счетная палата...