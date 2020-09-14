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Губернатором Архангельской области больше не сможет стать иностранец

Такое изменение в Устав региона внесли депутаты на проходящей в эти минуты сессии АОСД.

В новом варианте закреплено положение, запрещающее лицам, замещающим государственные должности, иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.

Впрочем, подобных вариантов в истории Поморья вроде бы не было, и счетами в зарубежных банках никто из чиновников не кичился. Недавно прошел слушок, будто кто-то из депутатов ездил рожать в тропические страны… так ведь это совсем другая история.

Кроме того, в Уставе теперь прописано, что власти Архангельской области вправе участвовать в формировании органов местного самоуправления. Этот пункт явно наткнется на негативную реакцию в соцсетях.

А еще за главой региона закрепляется право обращаться в Конституционный суд с ходатайством о проверке конституционности принятого на сессии Архангельского областного Собрания депутатов областного закона до его обнародования.

Ну и дальше… по мелочи.

 

16 декабрь 11:36 | : Политика

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