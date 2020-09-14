Губернатором Архангельской области больше не сможет стать иностранец

Такое изменение в Устав региона внесли депутаты на проходящей в эти минуты сессии АОСД.
В новом варианте закреплено положение, запрещающее лицам, замещающим государственные должности, иметь иностранное гражданство и счета в зарубежных банках.
Впрочем, подобных вариантов в истории Поморья вроде бы не было, и счетами в зарубежных банках никто из чиновников не кичился. Недавно прошел слушок, будто кто-то из депутатов ездил рожать в тропические страны… так ведь это совсем другая история.
Кроме того, в Уставе теперь прописано, что власти Архангельской области вправе участвовать в формировании органов местного самоуправления. Этот пункт явно наткнется на негативную реакцию в соцсетях.
А еще за главой региона закрепляется право обращаться в Конституционный суд с ходатайством о проверке конституционности принятого на сессии Архангельского областного Собрания депутатов областного закона до его обнародования.
Ну и дальше… по мелочи.