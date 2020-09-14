Константин Щемелинин: Что грядущий Байден* нам готовит?

*Сегодня Путин поздравил Байдена с победой на выборах.
Многие опасаются, что с приходом в Белый дом нового президента США Джо Байдена на Россию обрушатся ужасные, прямо-таки «адские» санкции: в числе главных называют отключение страны от системы банковских переводов SWIFT и введение нефтяного эмбарго.
Этого не будет. Обе эти опции являются фактически объявлением войны, а Россия — сильная держава с ядерным оружием: объявлять ей войну — себе дороже.
Россия является важным членом мирового рынка, поэтому ее исключение ударит по всем, что никому не надо. Тем более что экономика РФ довольно неплохо адаптировалась к невысоким ценам на нефть плюс в стране создана своя, независимая система прохождения межбанковских платежей.
Сейчас, конечно же, трудно прогнозировать, какие санкции будут введены, но, скорее всего, следует ожидать расширения персональных санкций в дополнение к уже наложенным, а также неким ограничениям по возможностям России брать в долг за рубежом (а это не критично, ибо у РФ и так мало долгов).
Но какие-то санкции будут, скорее всего, гораздо более чувствительные, чем нынешние, но не прямо-таки катастрофические! И прямо сейчас опасаться новых санкций не стоит — их введут не ранее весны, а то и лета 2021 года.
Константин Щемелинин, крымский писатель