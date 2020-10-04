Депутаты без сожаления прощаются с Плесецким дорожным

Свое мнение о досрочной замене подрядчика, отвечающего за состояние улиц областной столицы, высказал вице-спикер Архангельской городской Думы Олег Черненко:
- Наконец отвратительное содержание дорог за бюджетные деньги прекращено – с организацией «Плесецкое дорожное управление» администрация города досрочно расторгает контракт. Заявленный срок завершения работы нерадивого подрядчика - 19 января 2021 года.
Два года главной темой повесток зимних сессий АрхгорДумы становилась проблема снежного коллапса в городе, когда жители жаловались на невозможность добраться куда-либо из-за отсутствия своевременной уборки снежного покрова на дорогах и внутриквартальных проездах. Плохое содержание города приводило к росту травм, ДТП и недовольству горожан работой чиновников и депутатов в части контроля за деятельностью подрядчика. ПДУ оправдывало нерасторопность в уборке дорог недостаточным финансированием, отсутствием специальной техники и проч.
В частности, в прошлом году для качественной уборки улиц, по мнению представителей ПДУ, требовалось на двухлетний период 2 млрд рублей вместо «контрактных» 838 млн рублей. Но рассмотрение такого предложения выглядело нецелесообразно ввиду отсутствия мало-мальски толкового содержания дорог в предыдущие периоды работы подрядчика. Не раз депутатский корпус предлагал расторгнуть контракт с ПДУ, но чиновники не решались, обосновывая отказ отсутствием альтернативы.
Не без удовлетворения замечу, что в этот раз претензии депутатов исполнительная власть все-таки услышала. Сейчас объявлены торги. Знаю, что в новом техзадании повышены требования к зимней уборке дорог: тротуары новому подрядчику предстоит убирать к 7 часам утра, а проезжую часть – к 7:30. А вдруг этой зимой улицы города будут содержаться образцово-показательно?! Хочется надеяться!