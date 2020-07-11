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Ольга Епифанова: Первый день в сенате

Своими впечатлениями делится сама Ольга Николаевна:

Сегодня — мое первое заседание в Совете Федерации!

 Валентина Ивановна Матвиенко вручила мне удостоверение и значок сенатора. Спасибо!

Повестка заседания интересная: законы об исполнении федерального бюджета за 2019 год, об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.

С докладами выступили Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

В рамках «правительственного часа» о мерах Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности рассказал Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Есть в повестке и немаловажные вопросы социальной сферы. Рассматривается также ряд поправок в законодательство, касающихся Арктической зоны.

Напомним, до этого Ольга Епифанова представляла интересы Архангельской области в Государственной Думе, но свежеизбранный губернатор Республики Коми сразу после своей инаугурации назвал её фамилию, как будущего сенатора от республиканского правительства.

Кстати, предположительно завтра мы узнаем и фамилию нового сенатора от Архангельской области по тому же регламенту.

   

07 октябрь 15:11 | : Политика

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