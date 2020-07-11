Ольга Епифанова: Первый день в сенате

Своими впечатлениями делится сама Ольга Николаевна:
Сегодня — мое первое заседание в Совете Федерации!
Валентина Ивановна Матвиенко вручила мне удостоверение и значок сенатора. Спасибо!
Повестка заседания интересная: законы об исполнении федерального бюджета за 2019 год, об исполнении бюджетов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, об изменениях в Бюджетный и Налоговый кодексы РФ.
С докладами выступили Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
В рамках «правительственного часа» о мерах Правительства РФ по профилактике правонарушений и противодействию преступности рассказал Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.
Есть в повестке и немаловажные вопросы социальной сферы. Рассматривается также ряд поправок в законодательство, касающихся Арктической зоны.
Напомним, до этого Ольга Епифанова представляла интересы Архангельской области в Государственной Думе, но свежеизбранный губернатор Республики Коми сразу после своей инаугурации назвал её фамилию, как будущего сенатора от республиканского правительства.
Кстати, предположительно завтра мы узнаем и фамилию нового сенатора от Архангельской области по тому же регламенту.