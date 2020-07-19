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Только треть россиян считает, что Путин достоин Нобелевки

В ряду номинантов на Нобелевскую премию мира в 2020 году — Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин и Алексей Навальный. На соискание награды Алексея Навального выдвинула группа американских ученых, Владимира Путина — С. Комков, российский ученый и публицист. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, как жители страны относятся к номинациям президента и оппозиционера. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов РФ.

После истории с отравлением и комой 18% россиян считают оппозиционную деятельность Навального достойной награды. Практически каждый второй не согласен с номинацией (48%). 34% затруднились с оценкой.

Относительно номинации Владимира Путина голоса россиян распределились практически поровну: треть респондентов считает действующего президента достойным номинации, треть против, 34% затруднились с ответом.

Число сторонников выдвижения Навального на Нобелевскую премию снижается с увеличением возраста опрошенных: 30% среди молодежи до 24 лет и 11% среди респондентов старше 45 лет. Количество сторонников номинации Владимира Путина, напротив, растет с увеличением возраста респондентов: 28% среди россиян моложе 35 лет и 41% среди граждан старше 45 лет.

Владимира Путина 7 лет назад уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Тогда его кандидатуру считали достойной награды 3 из 10 россиян, сегодня — 33%. Против выдвижения действующего президента в 2013 году высказывались 43%, сегодня их количество снизилось на четверть (33%).

28 сентябрь 09:09 | : Политика

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