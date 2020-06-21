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Полный провал коммунистов на выборах в районах Архангельской области

Напомним, неучастие своего кандидата на выборах губернатора Поморья представитель местной ячейки КПРФ объяснил наполеоновскими планами по выборам депутатов советов муниципальных образований – ужо там мы всем покажем! Эту информацию подтвердили и в центральном аппарате партии Зюганова.

И вот закономерный финал хитропопасти - на выборах в местные органы власти из 132 мандатов областное отделение КПРФ взяло только один мандат. Причем в депутаты совета Каргополя прошел не убежденный коммунист, а местный коммерсант из числа сторонников, судя по всему, получивший право выдвигаться от партии известным способом.

Ну, а Новиков сотоварищи в свою очередь разменяли главные выборы в регионе на место в СФ для строительного магната Некрасова. Наблюдатели уверены, что именно это роковым образом повлияло на результат муниципальных выборов.

Эх, знал бы Ленин…  

15 сентябрь 13:26 | : Политика / Скандалы

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