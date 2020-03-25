Александр Цыбульский: Бардак начался еще до Орлова

ВрИО губернатора Архангельской области за десять дней до выборов дал большое интервью изданию «Коммерсант».
Речь, конечно же, зашла о проекте строительства мусорного полигона на станции Шиес, вызвавший большой негативный резонанс в обществе и системно подорвавший доверие к власти вообще. Однако Александр Витальевич считает, что последняя проблема появилась еще до его предшественника (Игоря Орлова):
- В последние лет 30 про Север забыли. До 2010 года Север не был в приоритете государства с точки зрения своего геостратегического значения. Остался на обочине или позади. И конечно, недовольство в связи с этим накапливалось у жителей всего Севера.
— И выстрелило в Архангельске? (вопрос журналиста)
— А на карте России больше нет точки с такой историей и спецификой. Все остальные северные территории моложе. НАО развивался как нефтедобывающая территория, Ямал — это газ, нефть, и они тоже обеспечивали прибыль для страны за счет экспорта. И Архангельск в этом плане, обладая уникальными компетенциями, которых нет больше ни в одном северном регионе, вдруг начал терять прибыль и уходить куда-то на закулисье истории. Понятно, что у людей, очень опытных, очень образованных, стала к худшему меняться жизнь. Они стали терять в доходах, Архангельскую область стали считать захолустьем, забытым местом, периферией. А психология, культурно-исторический код здесь совсем другой. Людей, исторически гордившихся другой компетенцией, другой ролью региона в стране, это возмутило. И это был такой выплеск.
В том же интервью временный глава региона (урожденный москвич) заявил, что не будет делать вид, что он коренной помор, он здесь выполняет поручение президента. Второй тур губернаторских выборов, которые некоторые прогнозирует, если таковое случится, он примет как должное – «это будут мои личные переживания». В любом случае, Цыбульский считает такую избирательную систему более справедливой, чем существует в НАО (окружные депутаты выбирают из трех кандидатур, предложенных президентом) – она добавляет драйва.