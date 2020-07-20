Константин Щемелинин: Россия в ожидании биржевого краха

Цыплят по осени считают — эта народная мудрость говорит о том, что итоги следует подводить осенью, а не летом, когда все растет само собой.
Сейчас есть три важнейших фактора, которые говорят о скором крахе индекса Московской фондовой биржи, а просадка этого индекса означает падение экономики России, с ростом курса рубля и уровнем безработицы. Кстати, аналогичные процессы сейчас происходят в США, Европе, Китае и других регионах мира.
Фактор №1. Роста нет
Индекс Мосбиржи на июль 2019 года был порядка 2740, а на июль 2020 года составлял 2790. Это не рост — это ничто! Вот так выглядит рост по-настоящему: индекс Мосбиржи в июле 2017 был 1920, а в июле 2018 стал 2320.
Фактор №2. Цена на золото перестала расти
Цена на золото росла в течение последних года-полутора и дошла до 2060 долл за унцию. Что теперь? 1950 долл за унцию! Такого падения цен на золото в последний год не было!
Золото — это защитный актив, золото покупают, чтобы защититься от падения, а сейчас его не покупают, потому что денег на защиту уже нет.
Цена на золото всегда мощно растет перед обвалом, но падает во время самого обвала.
Фактор №3. На биржу пришли последние
Весной 2020 года на все биржи мира пришла масса людей, не имеющих ни больших денег, ни достаточной квалификации для столь рискованного бизнеса. На Мосбиржу пришли домохозяйки, безработные, студенты — больше на биржу не придет никто, а значит, биржам не с чего будет расти!
Осенью 1929 году, перед началом Великой депрессии, Джозеф Кеннеди (отец будущего президента США) вывел все свои деньги с биржи. Свои действия он аргументировал разговором с чистильщиком обуви, который поинтересовался у него, какие акции покупать. Кеннеди решил, что если такие абсолютные непрофессионалы заполонили биржу, то настоящим профессионалам там делать нечего.
За рассветом всегда наступает закат (Омар Хайям).
Какой будет биржевая просадка на Мосбирже этой осенью? Мягкой или жесткой? Падением, обвалом или крахом? И как поведет себя российский Центробанк? Время покажет.
Константин Щемелинин, крымский писатель