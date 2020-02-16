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Рейтинг губернаторского влияния: Цыбульский на 59-м месте

Опубликован июльский рейтинг влияния глав российских регионов, составленный АПЭК (Агентство Дмитрия Орлова).

Первые три места занимают: Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня), Алексей Дюмин (Тульская обл.).

Последние три: Василий Орлов (Амурская обл.), Владимир Сипягин (Владимирская обл.), Валентин Коновалов (Хакасия).

ВрИО губернатор Архангельской области Александр Цыбульский занял 59-е место, опустившись туда с 52-го. Эксперты АПЭК объясняют это его активной позицией в вопросе объединения области с Ненецким округом, что не встретило понимания у части местной элиты.

Также Александр Витальевич персонально упоминается в рассуждениях о включении в губернаторский список кандидатов в сенаторы представителя оппозиции – члена фракции КПРФ в ГосДуме Александра Некрасова, строительного магната, человека давно и безнадежно далекого от проблем региона.

 

05 август 12:42 | : Политика

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