Удмуртия подарила Архангельску полковника юстиции

«Президент России Владимир Путин указом от 3 августа 2020 года назначил на должность руководителя следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу первого заместителя руководителя СУ СК России по Удмуртии полковника юстиции Алексея Попова. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
По данным пресс-службы, Алексей Попов родился в 1975 году в Удмуртии. Начал службу в органах прокуратуры в 1996 году, работал следователем, старшим следователем прокуратур Октябрьского района Ижевска и городской, заместителем Удмуртского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, трудился в должности прокурора Индустриального района Ижевска.
За годы службы Алексей Попов удостоился множества наград: нагрудные знаки «Почетный работник прокуратуры России», «Почетный сотрудник Следственного комитета России», знак отличия «Отличник следственных органов», медали «За безупречную службу» I, II и III степени, «За верность служебному долгу», «За заслуги», имеет почетное звание «Заслуженный юрист Удмуртии».
В релизе также указано, что полковник Попов внес огромный личный вклад в становление СУСК в республике, в персональных характеристиках отличается честностью и принципиальностью.
Короче, то, что нужно Поморью…