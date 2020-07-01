Снова рядом. Алексей Андронов замечен в новом окружении Игоря Орлова

На фотографии, появившейся вчера в соцсетях, зафиксирован момент приема делегации (комиссии?) на Санкт-Петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» (бывший легендарный «Путиловский завод»).
Напомним, в середине июня это предприятие возглавил экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
На заднем плане фото отмечен красным кружочком человек, поразительно похожий на бывшего заместителя архангельского губернатора по внутренней политике Алексея Андронова, ушедшего в отставку почти сразу за своим шефом.
С большой долей вероятности можно предположить, что Андронов не просто гость на питерской судоверфи, а занимает там одну из высоких должностей. Что логично, до прихода в исполнительную губернскую власть он трудился на профильном калининградском предприятии «Янтарь». Где и познакомился с Орловым, а позже ушел за ним в «Автотор» и дальше… в Архангельск.
О чем это говорит? Человек на новом месте собирает свою старую команду. И правильно, между прочим, делает…