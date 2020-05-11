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Экс-губернатор Архангельской области Игорь Орлов нашел новую работу

Сегодня бывший руководитель Архангельской области Игорь Орлов выходит на работу в должности генерального директора ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь».

Об этом сообщил известный архангельский общественник Владимир Станулевич, ссылаясь на личный телефонный разговор с Орловым.

О «Северной верфи» известно, что она преобразована из знаменитого Путиловского завода, соответственно, находится в Санкт-Петербурге.

Предприятие занимается строительством и ремонтом как военных, так и гражданских судов, в том числе, воссозданием раритетных моделей.

То есть, человек вернулся в свою родную среду. Напомним, свою производственную деятельность будущий глава Поморья начинал в судоремонтных цехах северодвинской «Звездочки» и продолжил на Калининградском судосборном заводе «Янтарь».

Желаем Игорю Анатольевичу на новом посту успехов и внутренней гармонии.

 

17 июнь 11:59 | : Будни

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