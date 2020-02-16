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Цыбульский: «Бездудный не уполномочен отказываться от объединения регионов»

Такой ответ дал ВрИО губернатора Архангельской области на вопрос корреспондента агентства Интерфакс на только что завершившейся пресс-конференции.

Напомним, уже на следующий день после голосования по поправкам в Конституцию, на котором НАО оказался единственным из российских регионов, ответившим «нет», временный глава округа Юрий Бездудный поспешил заявить, что вопрос объединения окончательно снят с повестки дня. Видимо, испугался реакции Москвы…

При этом Александр Витальевич уверен, что на плачевный результат голосования по поправкам не в последнюю очередь повлияли страсти вокруг планируемого референдума по объединению:

- Страсти кипели такие, что с населением никто толком не разговаривал. Наоборот, были деструктивные силы, группа людей, распространявшая слухи, что материальное положение жителей округа резко ухудшится, и якобы принимаемые поправки на это повлияют.

По его же мнению, серьезный процент голосов против дали вахтовики, которые прописаны в других регионах, и только голосовали не территории округа по открепительным талонам.

Сам Цыбульский не собирается отказываться от идеи укрупнения региона, у него на этот счет есть достаточно аргументов…  но только через длительный диалог с населением обоих субъектов.

Более подробный рассказ (с комментариями и лирическими отступлениями) о пресс-конференции в стиле онлайн с временным главой Поморья читайте в завтрашнем материале главного редактора ИА RUSNORD Леонида Чертока.

09 июль 18:05 | : Горячая тема / Политика

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