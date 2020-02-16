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Они все под колпаком - спецслужбами задержан хабаровский губернатор Фургал

Сегодня утром (по дальневосточному времени) на выходе из собственного дома задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

По предварительным данным, ему вменяется организация нескольких заказных убийств местных предпринимателей в середине нулевых. В то время будущий глава края занимался одним из самых криминальных бизнесов – сбором черных и цветных металлов.

Напомним, Фургал был одним из немногих, так называемых, несистемных губернаторов – членом партии ЛДПР, выигравшим в 2018 году выборы у единоросса. Завсегдатый нижних строчек всевозможных рейтингов глав российских регионов, с его именем связано появление нового политологического термина «хабаровизация».

По сообщению ряда СМИ, Фургал уже этапирован в Москву. Его место временно занял зампредседатель правительства региона Юрий Золочевский («Единая Россия»).

Теперь общество ждет заявления основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского, два года гордившегося победой Фургала на выборах.

Политологи утверждают, что компромат на любого главу российского региона, выборного или назначенного, есть у соответствующих органов… просто его придерживают до поры до времени.



09 июль 07:06 | : Политика / Происшествия / Скандалы

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