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Виктор Павленко: В Арктическую зону включены дополнительные территории Архангельской области

         Член Совета Федерации от Архангельской области Виктор Павленко сообщил, что Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера одобрил доработанный законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне России» и еще ряд законов по развитию Арктики.

 

         По словам Виктора Павленко изменения в законодательстве предусматривают предоставление компаниям, работающим в Арктике, налоговых и иных льгот, введение оптимального режима проверок со стороны госорганов, упрощение порядка предоставления земельных участков и согласования строительной документации.

         «Сегодня Арктика – стратегический регион для развития экономики России и обеспечения безопасности страны. Поэтому стимулирование инвестиционной и предпринимательской деятельности на Севере это государственный приоритет. Наша цель - устойчивое социально-экономическое развитие Арктических территорий и повышение благосостояния их населения», - подчеркнул сенатор.

           Виктор Павленко отметил, что в одобренных законах учтены предложения регионов, в том числе Архангельской области.

          «Мы добились расширения перечня территорий, на которые будут распространяться вводимые меры поддержки. В Поморье в Арктическую зону включены Пинежский и Лешуконский районы. При этом важно соблюдение баланса интересов предпринимателей и коренного населения. Правительством будет утверждаться особая программа поддержки традиционной хозяйственной деятельности народов Севера. Также будет разработан стандарт ответственности бизнеса перед коренным населением Арктики. Для Архангельской области, в состав которой входит Ненецкий автономный округ, это имеет  особое значение», - заявил Виктор Павленко.

            Представители региональных властей будут участвовать в работе комиссии, рассматривающей заявки претендентов на статус резидентов Арктической зоны, который дает право на меры поддержки. Его смогут получить не только крупные компании, но и малый и средний бизнес - предприниматели, вложившие в новые инвестиционное проекты не менее 1 млн. рублей. Также создается Общественный совет Арктической зоны, который будет осуществлять контроль за отбором и реализацией инвестиционных проектов в Арктике.

             Сегодня пакет законов будет рассмотрен в 3-м чтении Государственной Думой, а 8 июля одобрен Советом Федерации.  

07 июль 11:05 | : Политика

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