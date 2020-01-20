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Архангельская область вошла в группу прокрастинаторов по явке на референдум

По мнению экспертов Центра политической конъюнктуры, Архангельская область в группе прокрастинаторов*  (худших) по результатам явки на референдум 1 июля.

*Прокрастина́ция — в психологии склонность к постоянному откладыванию даже важных и срочных дел, приводящая к жизненным проблемам и болезненным психологическим эффектам.

Так же есть стахановцы, перестраховщики и посредственники.

Восемь из десяти россиян, принявших участие в голосовании по поправкам, сделали это в период с 25 июня до 1 июля. Общая явка в последний день выросла только на 12,58%. Чаще всего возможностью проголосовать до 1 июля пользовались в национальных республиках: Республика Тыва (90,64% от общего числа участников голосования в регионе), Кабардино-Балкарская Республика (90,57%), Чеченская Республика (90,28%).

Худшие результаты у Иркутской и Магаданской областей, а также у Хабаровского края.

Поморье первое в последней группе с показателем в 74.97%, 75-е место в общем «зачете».

Выводы и прогнозы

  1. Увеличение явки. Увеличение количества дней для голосования обеспечило приоритетный вклад в увеличение явки. Несмотря на негативные факторы (страхи, связанные с пандемией коронавируса, летний период и др.), явка оказалась сопоставимой с показателями президентских выборов 2018 года.
  2. Уверенный спрос. Абсолютно во всех регионах более половины от общего числа проголосовавших посетили участки до основного дня голосования, которое было запланировано на 1 июля 2020 года.
  3. Явка не угрожает результату. Увеличение явки играет на руку власти. Рассуждения относительно того, что рост явки приведет к увеличению доли протестного голосования, не подтвердились.
  4. Заинтересованность власти. Логичным следствием п.3 стало то, что разные акторы уже озвучили в публичном поле заинтересованность в распространении практики «растянутого» голосования и на другие электоральные циклы. Вероятность расширения этой модели высока, в ближайшее время развернется широкая дискуссия о параметрах диффузии инновации.
  5. Неопределенность рисков. Несмотря на заинтересованность разных групп в использовании такого подхода и во время других голосований, неизвестно, как увеличение числа дней сыграет в других институциональных условиях и временных рамках (ЕДГ проходит осенью, в период учебного года, а многие учителя являются членами УИКов). Сами выборы будут регламентироваться большим количеством ограничений и норм, связанных с N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», поэтому эффект от увеличения числа дней голосования на обычных выборах не столь очевиден.
02 июль 15:08 | : Политика

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