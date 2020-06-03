Валентина Сырова: «Проголосуйте за будущее своих детей!»

С сегодняшнего дня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Осуществить свой гражданский долг может каждый в помещениях участковых комиссий до 1 июля включительно.
Кроме того, проголосовать можно в специально оборудованных автобусах и не выходя из дома. В этом случае члены избирательной комиссии приедут к вам лично. Процесс — бесконтактный.
Председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова стала одной из первых, кто воспользовался правом досрочного голосования на своем территориальном избирательном участке:
- Я помню свое и первое голосование и многие последующие. Мы ходили сначала с родителями, позже самостоятельно, потому что понимали, что это очень важно, за нас никто выбор не сделает. Сегодня все также с честью должны участвовать в избирательном процессе, чтобы потом не сидеть дома на кухне и не жаловаться, что избраны не те депутаты, не тот Президент, не та Конституция. Каждый пункт изменений в Основной закон нашего государства выверен. Даже если вам что-то не нравится, вы должны выразить свое волеизъявление! Приходите, проголосуйте за наше будущее, за нашу страну, за своих детей!