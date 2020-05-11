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Ирина Чиркова подала документы в избирательную комиссию

Ирина Чиркова:

Сегодня подала документы в избирательную комиссию Архангельской области для выдвижения на выборы Губернатора. Избирательная комиссия проверила и приняла наш пакет документов, выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Следующий этап, необходимый для регистрации кандидата, - это сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Поморья в поддержку выдвижения. Прямо сейчас начинаем эту работу и надеемся на поддержку муниципальных коллег.

Одновременно продолжаю общение с северянами в районах и городах, активистами, общественными движениями, экспертами, чтобы собрать мнения, как они видят решение самых важных проблем – от экологических до жилищно-коммунальных, вопросов здравоохранения и соцзащиты, развития производственного потенциала и сельского хозяйства, бережного отношения с животными и многие другие.

Все собранные экспертные мнения составят основу нашей программы социально-экономического развития Архангельской области. Не исключаю, что вскоре представлю команду будущего справедливого губернатора.

Моей целью будет собрать грамотную команду опытных специалистов вне зависимости от партийных взглядов. Поморью нужен чёткий и понятный вектор развития.

16 июнь 07:26 | : Политика

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