Ирина Чиркова подала документы в избирательную комиссию

Ирина Чиркова:
Сегодня подала документы в избирательную комиссию Архангельской области для выдвижения на выборы Губернатора. Избирательная комиссия проверила и приняла наш пакет документов, выдала разрешение на открытие специального избирательного счета. Следующий этап, необходимый для регистрации кандидата, - это сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Поморья в поддержку выдвижения. Прямо сейчас начинаем эту работу и надеемся на поддержку муниципальных коллег.
Одновременно продолжаю общение с северянами в районах и городах, активистами, общественными движениями, экспертами, чтобы собрать мнения, как они видят решение самых важных проблем – от экологических до жилищно-коммунальных, вопросов здравоохранения и соцзащиты, развития производственного потенциала и сельского хозяйства, бережного отношения с животными и многие другие.
Все собранные экспертные мнения составят основу нашей программы социально-экономического развития Архангельской области. Не исключаю, что вскоре представлю команду будущего справедливого губернатора.
Моей целью будет собрать грамотную команду опытных специалистов вне зависимости от партийных взглядов. Поморью нужен чёткий и понятный вектор развития.